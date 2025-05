Osmani pas takimit me Costan: Kosova është gati të ec në rrugën e saj për në BE Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, pas takimit me Presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, kanë dalë në konferencë të përbashkët për shtyp. Osmani tha se shpreson që shtetet anëtare të heqin masat ndaj Kosovës. “Kosova është gati të ec përpara. Integrimi evropian është një rrugë që kërkon përkushtim… Nën udhëheqjen tuaj t’i hapet rruga Kosovës…