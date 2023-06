Osmani pas takimit me ambasadorin gjerman: I shpreha mirënjohje që ushtarët e KFOR’it u ballafaquan me grupet kriminale në veri Presidentja Vjosa Osmani sot ka takuar ambasadorin gjerman Joern Rohde. Ata kanë diskutuar për ngjarjet e fundit në veri, dhe hapat që po ndërmerren në koordinim me aleatët ndërkombëtarë, shkruan lajmi.net. Osmani shprehu mirënjohjen e saj që ushtarët e KFOR’it u ballafaquan me protestuesit në veri. Njoftimi i plotë: Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa…