Osmani pas konferencës së “Javës së Gruas”: Serbia është i njëjtë si Rusia, qëllimet e saj janë të ngjashme me ato të Rusisë

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani pas konferencës së “Javës së Gruas”, ka folur për deklaratat nxitëse të presidentit serb.

Ajo tha se NATO ka një “enklavë” ruse në Ballkanin Perëndimor, e cila me politikat e saj destabilizuese kërcënon shtetet e tjera fqinje.

“Ekziston vetëm një shtet që është më larg NATO-s se sa Serbia dhe ai është Rusia e Putinit. Një shtet si Serbia i cili vazhdimisht ka shkelur vlerat kryesore mbi të cilat qëndron NATO-ja, mbrojtjen nga forcat autoritare, mbrojtjen nga shtetet të cilat shkelin rregullat bazike të së drejtës ndërkombëtare siç është Serbia, lërë që është larg NATO-s, por as nuk mund të ëndërrojë një ditë të jetë pjesë e NATO-s”.

Tutje Osmani thotë se Serbia gjithmonë ka ndërmarrë hapa kundër NATO-s, dhe nuk mund të shihet si partner i besueshëm në NATO. Ajo tha se Serbia është shtet i njëjtë si Rusia, dhe qëllimet e saj janë të ngjashme me ato të Rusisë.

“Serbia vetë për shkak se pikërisht është antivlerave të NATO-s, nuk ka shprehur ndonjëherë gatishmëri që të anëtarësohet në NATO, është i vetmi shtet i Ballkanit Perëndimor që vazhdimisht ka deklaruar se nuk do të anëtarësohet në NATO sepse është kundër NATO-s. E treta, Serbia është një shtet i cili para pak muajsh ka kryer akt agresioni kundër Kosovës, vazhdimisht tenton ta shkatërrojë Bosnje dhe Hercegovinën për brenda, dhe të njëjtën e bën edhe me Malin e Zi. Kjo nënkupton se Serbia është një shtet njësoj si Rusia që lërë që shkel parimet dhe vlerat e fqinjësisë së mirë, por ndërmerr veprime konkrete dhe të dhunshme duke i konsideruar shtetet përreth si të përkohshme e jo si shtete të përhershme që në fakt jemi. Serbia është shtet që kurrë nuk u ballafaqua me te kaluarën gjenocidale. Një shtet që ka kryer gjenociv, një shtet që ka kryer krime kundër njerëzimit dhe shtet që ka kryer krime lufte dhe akoma fle mbi varreza masive. Kushdo që e konsideron Serbinë si shtet që është afër NATO-s, nuk e ofendon vetëm çdo shtet që po bën hapa konkret drejt anëtarësimit në NATO, por i ofendon edhe viktimat e Serbisë së Millosheviqit që është njëjtë sot siç ka qenë para disa dekadave”, tha presidentja Osmani. /Lajmi.net/