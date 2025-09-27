Osmani para ushtarëve amerikanë: Në orët më të errëta, ShBA-ja qëndroi me Kosovën
Presidentja Vjosa Osmani, ka mbajtur fjalim në Kolegjin e Luftës së Ushtrisë Amerikane, për rrugëtimin e Kosovës nga mbijetesa në liri, për kontributin e ushtarëve amerikanë dhe për aleancën historike të Kosovës me Shtetet e Bashkuara. Gjatë fjalimit të saj, Osmani tha se ishte Amerika dhe NATO, ato që Kosovën e çuan në liri dhe…
Lajme
Presidentja Vjosa Osmani, ka mbajtur fjalim në Kolegjin e Luftës së Ushtrisë Amerikane, për rrugëtimin e Kosovës nga mbijetesa në liri, për kontributin e ushtarëve amerikanë dhe për aleancën historike të Kosovës me Shtetet e Bashkuara.
Gjatë fjalimit të saj, Osmani tha se ishte Amerika dhe NATO, ato që Kosovën e çuan në liri dhe në një shtet të sigurt.
“Isha një vajzë e re kur Kosova po përballej me një luftë gjenocidale të Millosheviqit. Ishte një kohë kur ne po detyroheshim të largoheshim nga shtëpitë tona, kur më të dashurit tanë po vriteshin para syve tanë, dhe kur fëmijëria jonë ishte thjesht në luftë dhe konflikt”, u shpreh Osmani.
“Në orët më të errëta, Amerika qëndroi me ne. Ishin ushtarët amerikanë bashkë me vendet aleate të NATO-s, që dëshpërimin në Kosovë e kthyen në shpresë, frikën në siguri dhe okupimin në liri”, tha tutje Osmani.
E para e vendit shprehur edhe një herë falënderimin e saj ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për mbështetjen që ia jep Kosovës.