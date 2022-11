Osmani: Paqja është e mundur kur të sigurojmë drejtësi për viktimat

Kështu ka deklaruar Osmani në Twitter, ku ka shtuar se, paqja është e qëndrueshme vetëm kur merremi me të kaluarën, shkruan lajmi.net.

Po ashtu ajo ka thënë se duhet të sigurohet drejtësi për viktimat.

“Paqja është e mundur dhe mund të jetë afatgjatë nëse agresori nuk shpërblehet. Është e mundur dhe e qëndrueshme vetëm kur merremi me të kaluarën dhe sigurojmë drejtësi për viktimat. Duke folur në Forumin e Paqes në Paris, theksova se nuk duhet të futemi në kurth në lojën e ‘bothsideism’”, ka thënë Osmani. /Lajmi.net/

Peace is possible and it can be long-lasting if the aggressor is not rewarded. It is possible and sustainable only when we deal with the past and secure justice for the victims.

Speaking at @ParisPeaceForum, I emphasized that we must not get trapped in the game of ‘bothsideism’. pic.twitter.com/5K9fiiGEh6

