Osmani organizon pritje për ndërkombëtarët, i falënderon për mbështetjen e vazhdueshme

Ajo në Twitter ka thënë se ka pritur miq ndërkombëtarë të Kosovës.

Osmani shkruan se ka “kujtuar ndikimin pozitiv që partneriteti me aleatë ka pasur mbi Kosovës dhe qytetarët”.

Në fund, ajo ka falënderuar të gjithë partnerët ndërkombëtarë “për mbështetjen e vazhdueshme”.

“Kosova është më e fortë me miq në krahë të saj. Këtë javë, në pritjen e fundvitit me trupin diplomatik, kujtova ndikimin pozitiv që partneriteti ynë me aleatët kanë pasur mbi Kosovën dhe qytetarët tanë, dhe falënderova komunitetit ndërkombëtar për mbështetjen e vazhdueshme”, ka shkruar Osmani.

Në fotografitë e publikuara nga Osmani, shihen ambasadori Hovenier, ambasadori Abbot, ministrja Gërvalla, shefi i OSBE-së Michael Davenport.

Kosovo is stronger with friends by its side.

This week, at the end-of-year reception with the diplomatic corps, I recalled the positive impact our partnerships with allies have had on 🇽🇰 and for our citizens, and thanked the international community for their continued support. pic.twitter.com/rkf5ZJK8mB

