Osmani: Njësia e Operacioneve Speciale e FSK-së – gjithmonë gati, gjithmonë në shërbim të atdheut

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka ndarë pamje të Forcës të Sigurisë së Kosovës. Krahas pamjeve Osmani ka shkruar në Facebook se FSK-ja është gjithmonë në shërbim të atdheut. “Njësia e Operacioneve Speciale e FSK-së: gjithmonë gati, gjithmonë në shërbim të atdheut”, ka shkruar ajo.

Lajme

04/11/2025 14:24

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka ndarë pamje të Forcës të Sigurisë së Kosovës.

Krahas pamjeve Osmani ka shkruar në Facebook se FSK-ja është gjithmonë në shërbim të atdheut.

“Njësia e Operacioneve Speciale e FSK-së: gjithmonë gati, gjithmonë në shërbim të atdheut”, ka shkruar ajo.

