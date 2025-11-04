Osmani: Njësia e Operacioneve Speciale e FSK-së – gjithmonë gati, gjithmonë në shërbim të atdheut
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka ndarë pamje të Forcës të Sigurisë së Kosovës. Krahas pamjeve Osmani ka shkruar në Facebook se FSK-ja është gjithmonë në shërbim të atdheut. “Njësia e Operacioneve Speciale e FSK-së: gjithmonë gati, gjithmonë në shërbim të atdheut”, ka shkruar ajo.
