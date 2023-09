Osmani niset për në SHBA, merr me vete edhe Prindonin Presidenca e vendit me një njoftim për media ka njoftuar se e para e vendit është nisur për në SHBA. Ajo do të marrë pjesë në punimet që do të i mbaj Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, shkruan lajmi.net. Osmani me vete ka marrë edhe burrin e sajë, Prindon Sadriu. Ata…