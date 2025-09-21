Osmani nis vizitën në ShBA në takim me mërgatën

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka filluar vizitën e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me takim me mërgatën në Waterbury. Osmani e falënderoi mërgatën për mikpritjen dhe për dashurinë që mbajnë për vendlindjen. “Filluam vizitën në SHBA me një takim te përzemërt në mesin e mërgatës sonë në Waterbury, Connecticut! Faleminderit për mikpritjen…

21/09/2025 10:06

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka filluar vizitën e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me takim me mërgatën në Waterbury.

Osmani e falënderoi mërgatën për mikpritjen dhe për dashurinë që mbajnë për vendlindjen.

“Filluam vizitën në SHBA me një takim te përzemërt në mesin e mërgatës sonë në Waterbury, Connecticut! Faleminderit për mikpritjen dhe për dashurinë që gjithmonë e mbani gjallë për vendlindjen Mirënjohje të veçantë për Shoqatën “Hasan Prishtina” dhe për bashkëkombësit tanë për pjesëmarrjen”, shkroi Osmani.

