Osmani nesër pritet të takohet me Escobarin Zyra e Presidencës ka paralajmëruar se nesër në ora 10:00 të mëngjesit Presidentja Osmani do të takohet me përfaqësuesin e posaçëm për Ballkanin Perëndimor të Shteteve të Bashkuara, Gabriel Escobar. “Në orën 10:00, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani pret në takim përfaqësuesin e posaçëm për Ballkanin Perëndimor të Shteteve të Bashkuara, Gabriel Escobar.…