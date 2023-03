Osmani: Nëna Ferdonije, shembull i qëndresës në momentet e vështira

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, ka thënë se Ferdonije Çerkezi është një nënë dhe një grua e jashtëzakonshme që po sfidohet vazhdimisht prej 24- vjetësh në pritje të zbardhjes së fatit të burrit dhe katër djemve, të rrëmbyer dhe të zhdukur me dhunë në mënyrë kriminale nga regjimi gjenocidal i Serbisë.

Deklarata e plotë e Presidentes:

Nëna ikonë, në këtë përvjetor, sërish është e vetme në tryezë në pritje të një lajmi.

Nuk ka fjalë që mund ta shprehë dhimbjen dhe trishtimin e saj. Bashkëndjejmë me të në këtë përvjetor dhe do të bëjmë gjithçka që është e mundur që fati i më të dashurve të saj, sikurse edhe mbi 1600 të zhdukurve me dhunë të zbardhet sa më parë!./Lajmi.net/