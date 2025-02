Osmani në Washington, Presidenca njofton se ajo do të mbaj fjalim në Lutjet Nacionale të Mëngjesit

Presidenca e Republikës së Kosovës ka njoftuar se Presidentja Vjosa Osmani ka udhëtuar për në Washington D.C ku do të mbajë fjalim si e ftuar speciale në Lutjet Nacionale të Mëngjesit.

Sipas njoftimit të Presidencës, Osmani është ftuar nga një grup kongresistësh amerikanë për të marrë pjesë në Lutjet Nacionale të Mëngjesit si dhe për të mbajtur fjalim në njërën nga ngjarjet kryesore të këtij organizimi të Kongresit amerikan.

“Në kuadër të kësaj ngjarjeje, e cila mbledh mijëra kongresistë, politikanë, biznesmenë dhe përfaqësues të shoqërisë civile nga mbarë bota, Presidentja Osmani do të mbajë fjalimin kryesor nga përfaqësuesit ndërkombëtar në kuadër të Drekës Ndërkombëtare. Me këtë rast, ajo do të flasë për rrugëtimin e popullit të Kosovës nga ditët më të vështira deri te sukseset e sotme, duke theksuar besimin e pashoq dhe qëndrueshmërinë e qytetarëve tanë”, thuhet në njoftimin e Presidencës.

Sipas këtij njoftimi, Presidentja Osmani do të zhvillojë gjithashtu takime me kongresistë amerikanë dhe zyrtarë të administratës së SHBA-së, me fokus në forcimin e partneritetit strategjik ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe avancimin e aspiratave euroatlantike të vendit tonë.

“Lutjet Nacionale të Mëngjesit janë një traditë gjashtëdekadëshe, ku çdo vit mblidhen zyrtarët më të lartë amerikanë, anëtarë të Kongresit, politikanë dhe udhëheqës ushtarakë, si dhe mysafirë nga shumë vende të botës për lutje të përbashkëta”, thuhet mes tjerash në njoftim.

Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar në uebsajtine vet se Osmani do të takohet me Louis L. Bonon, zyrtarin e lartë në Byronë për Çështje Evropiane dhe Euroaziatike. /Lajmi.net/

Njoftimi i plotë i Presidencës: