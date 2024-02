Osmani në Tiranë: Jam e bindur se njohja e Kosovës do vi bashkë me fitoren e Ukrainës

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, sot gjendet në Samitin Ukrainë-Evropë Lindore në Tiranë.

Ajo në këtë samit ka ardhur me ftesë si pjesë e koalicionit ndërkombëtar për mbështetjen e Ukrainës në luftën e saj kundër Rusisë.

Në këtë samit presidentja e vendit ka kërkuar nga Ukraina, që kjo e fundit ta njohë pavarësinë e Kosovës, dhe ka shprehur bindje se në kohën e duhur ky shtet do ta njohë Kosovën.

“Ne gjithnjë e kemi bërë një kërkesë të tillë, do ta vazhdojmë ta bëjmë, por me mirëkuptimin e plotë për situatën ku është Ukraina. Jam e bindur se ai moment do të vijë, bashkë me fitoren e Ukrainës”, tha Osmani.

Ndërkohë, e pyetur nëse do të ketë përballje me presidentin serb, Aleksander Vuçiç apo delegacionin serb që merr pjesë në këtë samit, Osmani tha se “gjithmonë ka pasur ballafaqime me ta”. /Lajmi.net/