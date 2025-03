​Osmani në takim me presidentin e Letonisë Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur në takim presidentin e Letonisë, Edgars Rinkevics. Pas takimit Osmani dhe Rinkevics do të mbajnë konferencë për media. Nuk dihet nëse presidenti i Letonisë do të takojë edhe kryeministrin Albin Kurti, apo takimet e tij do të vazhdojnë me zyrtarë të tjerë në vend.