Osmani në takim me ministrin çek: Vendimtare që procesi i liberalizimit të përfundojë gjatë presidencës çeke Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, është takuar me ministrin e Jashtëm çek Jan Lipavský, takim ky në të cilin është diskutuar në lidhje me angazhimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Osmani ka thënë se është vendimtare që ky proces të përfundojë përgjatë presidencës çeke të Këshillit të BE-së, në mënyrë që të eliminohet kjo…