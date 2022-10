Osmani në takim me ambasadorin Hovenier: Kosova është në koordinim të plotë me SHBA-të Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, ka pritur sot në takim të rregullt ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeffrey Hovenier. Osmani me ambasadorin Hovenier thuhet të ketë diskutuar për zhvillimet aktuale në vend e në rajon. Presidentja Osmani ka theksuar se Kosova është në koordinim të plotë me SHBA-të, në raport me adresimin e…