Osmani në shtator shkon në Shqipëri: Pritet nga presidenti Begaj Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Shqipëri në datat 4-5 shtator. Osmani do të vijë në Shqipëri me ftesë të presidentit Bajram Begaj dhe do të pritet me ceremoni zyrtare. Vizita do të zhvillohet në datat 4-5 shtator 2023. Detajet e vizitës zyrtare nuk janë bërë ende publike