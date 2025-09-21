Osmani në ShBA takon Sekretarin e Ligës Arabe, i kërkon njohjen nga shtetet që s’e kanë bërë këtë
Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka takuar në New York Sekretarin e Përgjithshëm të Ligës Arabe, Ahmed Aboul Gheit.
Osmani tha se gjatë këtij takimi theksoi rëndësinë e bashkëpunimit në mes Kosovës dhe Ligës Arabe,
“Theksova rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Ligës Arabe, si dhe nevojën për mbështetje në procesin e njohjes së Kosovës nga shtetet anëtare të kësaj organizate që ende nuk e kanë ndërmarrë këtë hap”, shkroi Osmani.
E para e shtetit do të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Neë York, që nis punimet nga java e ardhshme dhe zgjat deri në fund të shtatorit.