Osmani në ShBA takon Sekretarin e Ligës Arabe, i kërkon njohjen nga shtetet që s’e kanë bërë këtë

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka takuar në New York Sekretarin e Përgjithshëm të Ligës Arabe, Ahmed Aboul Gheit. Osmani tha se gjatë këtij takimi theksoi rëndësinë e bashkëpunimit në mes Kosovës dhe Ligës Arabe, “Theksova rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Ligës Arabe, si dhe nevojën…

Lajme

21/09/2025 18:40

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka takuar në New York Sekretarin e Përgjithshëm të Ligës Arabe, Ahmed Aboul Gheit.

Osmani tha se gjatë këtij takimi theksoi rëndësinë e bashkëpunimit në mes Kosovës dhe Ligës Arabe,

“Theksova rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Ligës Arabe, si dhe nevojën për mbështetje në procesin e njohjes së Kosovës nga shtetet anëtare të kësaj organizate që ende nuk e kanë ndërmarrë këtë hap”, shkroi Osmani.

E para e shtetit do të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Neë York, që nis punimet nga java e ardhshme dhe zgjat deri në fund të shtatorit.

Artikuj të ngjashëm

September 21, 2025

Alfred Moisiu në Mitrovicë të Veriut, takohet me Erden Atiqin

Lajme të fundit

Alfred Moisiu në Mitrovicë të Veriut, takohet me Erden Atiqin

Nesër vazhdon seanca për vrasjen e Liridona Ademajt

Osmani takohet me të rinjtë shqiptaro-amerikanë në New York

Diella pjesë e kabinetit, analiza e “Washington Post”:...