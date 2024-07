Osmani në SHBA, Matoshi: Kurtin nuk po e fton askush përveç diasporës

Komentatori politik, Halil Matoshi ka deklaruar se vizitat e krerëve të shtetit në Amerikë, do të kenë rëndësi të madhe në vend të presidentëve Osmani, kryeministri i vendit, Albin Kurti.

“Nuk ka të fortë çka me zbërthy, absolutisht është vizitë e kot, po të ishte me u rrotullu situata, të ishte zonja Osmani me diasporën në Izmir. Po të ishte Albin Kurti me ftesë të Blinken kisha me shpresë që Kosova po e shpërthen izolimin që i’u ka bërë tashmë Kosovës por izolimi po vazhdon”, deklaroi Matoshi në Kanal 10.

Sipas tij kryeminsitrin Kur po e fton askush jashtë vendit nuk ka diaspore.

“Z.Kurti nuk e thirr kerkush më, ka diaspore”.

“Osmani ka pak fuqi ose në fund të fundit nuk i ka dhënë vetës fuqi,ka fillu me zbatu rolin e saj të kushteve të pakës mos me hesht atëherë kur duhet me bërtit, ka hesht për Këshillin e Evropës atëherë z.Kurti i ra shkelm derës. së hapur”, shtoi Matoshi.