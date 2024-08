Osmani në Kroaci, do të marr pjesë në manifestimin tradicional “Sinjska Alka” Me ftesë të Presidentit të Republikës së Kroacisë, Zoran Milanović dhe Zonjës së Parë Sanja Musić Milanović, Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe Zotëria i Parë, Prindon Sadriu po qëndrojnë në një vizitë pune në Kroaci, me ç’rast do të marrin pjesë në manifestimin tradicional Sinjska Alka, i cili organizohet nën patronatin e Presidentit kroat.…