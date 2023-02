Osmani në Islandë, takon kryeministren dhe flasin për procesin e anëtarësimit të Kosovës në KE

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, gjatë vizitës së saj në Islandë ka takuar kryeministren e këtij vendi, Katrin Jakobsdottir.

Në këtë takim, sipas Omanit është diskutuar për procesin e anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës.

“Sot në Rejkjavik, bashkë me kryeministren e Islandës, Katrín Jakobsdóttir, diskutuam intensifikimin e bashkëpunimit me Islandën në fusha të ndryshme të interesit të përbashkët, e në veçanti gjatë presidencës islandeze të Këshillit të Evropës. Shtyrja përpara e procesit të anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës është e një rëndësie të veçantë, meqë nga kjo do të përfitojnë të gjithë qytetarët tanë, pa dallim. Populli i Kosovës i është gjithnjë mirënjohës Islandës për mbështetjen e palëkundur përgjatë viteve, ndërsa bashkërisht, në frymë të vlerave të përbashkëta demokratike, do të vazhdojmë ta forcojmë partneritetin ndërshtetëror’, ka shkruar Osmani në Facebook.