Osmani në El Salvador takohet me dy zyrtare amerikane, flasin për çështje të ndryshme Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani po vazhdon qëndrimin e saj në El Salvador duke pasur takime të ndryshme me udhëheqës dhe politikanë të këtij shteti në Amerikën Qëndrore. Ajo atje është takuar me nën-sekretaren e Shtetit për tregti ndërkombëtare Marisa Lago dhe ndihmës-sekretaren e Shtetit, Julieta Valls Noyes, të cilat diskutuan për zhvillimet e fundit…