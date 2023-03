Osmani në bisedë telefonik me presidentin izraelit: Kosova e përkushtuar për ta thelluar bashkëpunimin me Izraelin Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka zhvilluar sot një bisedë përmbajtësore me Presidentin e Shtetit të Izraelit, Isaac Herzog si pjesë të komunikimit të vazhdueshëm me homologë të shteteve mike. Në këtë bisedë telefonike në mes të krerëve të shtetit të Republikës së Kosovës dhe Shtetit të Izraelit, të dy liderët kanë biseduar për raportet…