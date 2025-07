Osmani: Ndikimi i Rusisë në Kosovë është zero, por Serbia është kthyer në satelit të saj Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se Kosova nuk ndikohet fare nga Rusia, ndërsa ka theksuar se situata është krejt ndryshe në Serbi. Deklaratat e saj erdhën gjatë një konference për media të mbajtur pas takimit me presidentin e Letonisë. E pyetur lidhur me raportet Kosovë–Serbi dhe përpjekjet destabilizuese të Rusisë në rajon, Osmani…