Osmani nderon ushtarët e Gardës Kombëtare të Iowas, të rënë në Siri
Në emër të presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, përfaqësues të Konsullatës së Kosovës në Iowa vendosën një kurorë lulesh në Des Moines. Kjo u bë për të nderuar ushtarët e Gardës Kombëtare të Iowas, që humbën jetën gjatë një sulmi terrorist në Siri. Në një letër drejtuar guvernatores së Iowas, Kim Reynolds, presidentja…
Lajme
Në emër të presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, përfaqësues të Konsullatës së Kosovës në Iowa vendosën një kurorë lulesh në Des Moines.
Kjo u bë për të nderuar ushtarët e Gardës Kombëtare të Iowas, që humbën jetën gjatë një sulmi terrorist në Siri.
Në një letër drejtuar guvernatores së Iowas, Kim Reynolds, presidentja Osmani shprehu solidaritetin e plotë të popullit të Kosovës me familjet e ushtarëve të rënë, duke vlerësuar njëkohësisht kontributin e jashtëzakonshëm dhe afatgjatë të Gardës Kombëtare të Iowas në ndërtimin dhe forcimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës.