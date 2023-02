Osmani ndan medalje presidenciale: Duke e mbrojtur të vërtetën e mbrojmë shtetin

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka deklaruar se të gjithë qytetarët e Kosovës duhet ta mbrojnë të vërtetën, sidomos këto ditë ku ajo po sfidohet si kurrë më parë nga forcat destruktive që dëshirojnë kthimin te e kaluara e dhimbshme.

Këto komente Osmani i bëri me rastin e ndarjes së medaljeve për personalitete nga sfera e kulturës, sportit dhe sigurisë për personalitete që kanë dhënë kontribut dhe kanë sakrifikuar për lirinë e Kosovës, për nder të 15-vjetorit të pavarësisë së Kosovës.

Presidentja Osmani në këtë ceremoni, tha se po nderojnë njerëzit që kanë kontribuar për lirinë tonë dhe ata që po kontribuojnë në forcimin e shtetit në fusha të ndryshme. Ajo tha se datat e veçanta siç është 15 vjetori i pavarësisë së Kosovës, janë momente reflektimi për të kaluarën, të ardhmen dhe të tashmen tonë.

Sipas presidentes Osmani, personalitetet që kanë vendosur t’i dekorojnë me medale, janë dëshmitarë se suksesi nuk do të thotë vetëm arritje personale, por edhe kontribut për të mirën e përgjithshme. Megjithatë, tha se këto dekorata dëshiron t’i nis me të mbijetuarit e luftës, për të cilët tha se çdoherë e tregojnë të vërtetën e një populli.

“E përbashkëta e gjithë këtyre është se kanë dhënë një kontribut të veçantë dhe domethënës për Kosovën. Përkushtimi i tyre i palëkundur në kauzën e shtetit dhe lartësimin e republikës është tejet frymëzues. Veprimtaria e tyre ka treguar se me punë e vendosmëri mund të arrijmë gjëra të mëdha. Ata kanë demonstruar që secili ka fuqinë për të bërë një ndryshim. Ua kemi borxh mirënjohjen institucionale dhe shoqërore këtyre figurave të merituara që me vetmohim ia kanë kushtuar jetën shtetit tonë…. Jemi mbledhur për të nderuar personalitete që kanë kontribuar në fusha të ndryshme por do të fillojë me të mbijetuarit e luftës, të krimeve dhe masakrave, të cilët vazhdojnë të jenë në ballë të betejës për të mbrojtur të vërtetën, të vërtetën e një populli të shtypur që ishte viktimë e një regjimi gjenocidal e që luftoi për lirinë e vet.. Ndër të dekoruarit është edhe Besarta Jashari e cila ishte një vajzë e vogël kur i mbijetojë sulmit ndaj familjes Jashari “, tha ajo.

Ajo shtoi se sot nderojnë edhe Ferdorie Qerkezi, e cila për më shumë se dy dekadash kërkon burrin dhe katër djemtë e zhdukur me dhunë, e që çdoherë ka treguar atë çka bën regjimi serb.

“Masakra e Reçakut, bëri bujë në botë, alarmoi për krimet serbe në Kosovë, shpërfaqi egërsinë e regjimit gjenocidial të Millosheviqit. Sot me ne është Ramë Shabani, një nga të mbijetuarit, i cili krimin e llahtarshëm e ka dëshmuar dhe do të vazhdoj ta dëshmojë kudo dhe kurdo…liria është e vërteta jonë, andaj për secilin krim e për secilën viktimë, ne duhet të jemi dëshmitarë të vendosur, sepse duke e mbrojtur të vërtetën ne e mbrojmë edhe shteti tonë. E kemi obligim ta mbrojmë të vërtetën, atë duhet ta bëjmë çdo ditë dhe kudo, sidomos këto ditë ku ajo po sfidohet si kurrë më parë nga forcat destruktive që dëshirojnë të na kthejë ka e kaluara e dhimbshme. Ne do t’ia njohim kontributin gjithsecilit që ka dhënë një gur në themelet e shtetit”, tha ajo.

Osmani tha se po nderojnë edhe ushtarët e FSK-së, të cilët po e përfaqësojnë Kosovën denjësisht në Turqi, por edhe policët e guximshëm që punojnë për sigurinë e vendit. Gjithashtu, Osmani njoftoi se në mesin e të dekoruarve ka edhe miq ndërkombëtar dhe sportistët tanë që e promovojnë Kosovën çdo ditë.

Presidentja tha se sot nderojnë edhe njerëzit e kulturës dhe artit, si dhe institucionet e shëndetit publik që bartën barrën kryesore në luftimin e COVID-19.

E mbijetuara e masakrës së familjes Jashari, Besarta Jashari tha se në prag të 25 vjetorit të epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, tha se edhe kësaj radhe si çdoherë po e ndajnë dhimbjen së bashku.

“Si e mbijetuar e betejës së familjes Jashari, dhe e mbijetuar e gjallë, kam obligim ndaj familjes time por edhe ndaj kombit tonë, kam obligim që të rrëfej të vërtetën për dhunën e forcave serbe mbi civilët por mbi të gjitha për heroizmin e familjes tonë për gjatë tri ditëve. Kjo medalje është motiv për mua të vazhdoj të rrëfej të vërtetën, të mbrojë të vërtetën“, tha ajo.

Presidentja Osmani tha se dekorimi dhe nderime për ata që kontribuuan për liri dhe të tjerët që kontribuojnë në forcimin dhe zhvillimin e shtetit tonë do të vazhdojë çdoherë.