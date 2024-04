Osmani: NATO është fati ynë, rrugëtimi drejt anëtarësimit në Aleancë nuk pushon, nuk lëkundet

Osmani shkroi në “X” se NATO “është një zotim për brezat e ardhshëm se ata do të trashëgojnë një botë më të sigurt dhe më të sigurt”.

“NATO është fati ynë. Është fati i Kosovës”, shkroi Osmani.

“Rrugëtimi ynë drejt anëtarësimit në Aleancë nuk pushon, nuk lëkundet. Ne vazhdojmë të ecim përpara së bashku. Gjithmonë”, shtoi presidentja, duke ia bashkëngjitur postimit një fotografi të saj me shefin e NATO-s, Jens Stoltenberg.

NATO is a pledge to future generations that they will inherit a world that is safer and more secure.

NATO is our destiny. It’s Kosovo’s destiny.

Our journey towards joining the Alliance doesn’t pause, it doesn’t falter. We keep pushing forward together. Always. #1NATO75years pic.twitter.com/0C0Kv2Fqiz

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) April 4, 2024