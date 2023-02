​Osmani: NATO dhe forcat e Kosovës do të ndalojnë skenarët e Vuçiqit Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka deklaruar se është mjaft e rrezikshme për Kosovën duke pasur një fqinj si Serbia. Ndërsa ka theksuar se NATO, bashkë me forcat e Kosovës, do të ndalojnë çfarëdolloj skenari të presidentit serb Aleksandër Vuçiq. Gjatë një interviste të dhënë për të përditshmen kroate Vecerjnji list, presidentja Osmani ka shpjeguar…