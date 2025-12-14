Osmani: Mujë Krasniqi dhe shokët e tij zgjodhën atdheun mbi jetën

Presidentja Vjosa Osmani ka përkujtuar  27-vjetorin e rënies heroike të Mujë Krasniqit – Kapuçit, dhe të 41 bashkëluftëtarëve të tij të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

14/12/2025 16:26

Presidentja Vjosa Osmani ka përkujtuar  27-vjetorin e rënies heroike të Mujë Krasniqit – Kapuçit, dhe të 41 bashkëluftëtarëve të tij të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Në një postim në ‘Facebook’, presidentja Osmani, në përvjetorin e 27-të të rënies heroike të Mujë Krasniqit – Kapuçit, dhe të 41 bashkëluftëtarëve të tij të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka deklaruar se përkulemi me nderimin më të lartë para sakrificës që u bë themel i lirisë sonë.

“Ata ranë për t’u  ngritur në përjetësi, duke u shndërruar në kushtrim të lirisë.  Mujë Krasniqi dhe shokët e tij zgjodhën nderin mbi frikën, atdheun mbi jetën. Gjakut të tyre i detyrohemi ne dhe flamuri i Republikës së Kosovës, i cili sot valon i lirë. Lavdi e përjetshme Mujë Krasniqit dhe 41 dëshmorëve të UÇK-së!”, ka shkruar Osmani.

Postimi i plotë:

