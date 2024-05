Osmani: Mosndëshkimi të marrë fund, ua kemi borxh ushtarëve të KFOR-it që humbën gjymtyrët

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani në një vjetorin e sulmit të 29 majit ndaj ushtarëve të NATO-s në veri të Kosovës, ka thënë se mosndëshkimi i grupeve serbe të krimit vetëm i ka inkurajuar ata të përsërisin sulmet, siç tregohet qartë përmes aktit të agresionit të 24 shtatorit nga Serbia.

Osmani ka shkruar në X, se siç dëshmohet qartë nga pamjet me video dhe hetimet kriminale të kryera nga agjencitë e zbatimit të ligjit, 93 ushtarë u plagosën, disa me lëndime të rënda, nga sulmet e grupeve serbe të krimit të organizuar me urdhra të qarta politike nga regjimi i Vuçiqit dhe krerët e bandës së tij.

“Autorët, të cilët ende vrapojnë të lirë nëpër Serbi dhe të mbrojtur nga regjimi i Vuçiqit, duhet të mbajnë përgjegjësi. Mosndëshkimi vetëm i ka inkurajuar ata të përsërisin sulmet, siç tregohet qartë përmes aktit të agresionit të 24 shtatorit nga Serbia. Ky ishte një sulm kundër NATO-s dhe ata që e urdhëruan dhe e ekzekutuan dihen qartë. Mosndëshkimi duhet të marrë fund! Të gjithë u jemi borxh ushtarëve të rinj që humbën gjymtyrët dhe jeta e të cilëve u ndryshua përgjithmonë, sepse ata vendosën jetën e tyre në vijën e paqes, mbrojtjes dhe sigurisë së të gjithë qytetarëve”, ka shkruar ai.