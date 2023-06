Osmani merr pjesë në inaugurimin e Erdoganit, s’e lë as kësaj radhe në shtëpi Prindonin

Nga kjo ceremoni, e para e vendit ka publikuar edhe disa fotografi, shkruan lajmi.net.

Aty shihet se pjesë e ceremonisë ishte edhe zotëriu i parë, Prindon Sadriu.

“E lumtur që marr pjesë në inaugurimin e Presidentit Erdogan dhe i uroj atij, Zonjës së Parë Emine Erdogan dhe popullit të Turqisë sukses dhe prosperitet të vazhdueshëm. Ne do të vazhdojmë të forcojmë partneritetin me Turqin, një aleat i madh i popullit të Republikës së Kosovës”, ka shkruajtur Osmani. /Lajmi.net/

Delighted to attend President @RTErdogan’s inauguration & wish him, First Lady @EmineErdogan and the people of Türkiye continued success & prosperity.

We’ll continue to strengthen the partnership with 🇹🇷, a great ally of the people of 🇽🇰.

Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/Bs0iP6iTHH

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) June 4, 2023