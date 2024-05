Osmani me ish-shefin e NATO-s: Kosova e palëkundur ndaj institucioneve euroatlantike

Osmani me anë të një postimi në platformën X, ka theksuar se e ka falënderuar atë për ftesën që i ka bërë për t’u bashkuar në samitin CDS2024 në Kopenhagë të Danimarkës.

“Një diskutim i mirë mbi rëndësinë kritike të demokracive që qëndrojnë së bashku gjatë këtyre kohërave kyçe”.

“Ne diskutuam gjithashtu përpjekjet e Kosovës për të mbrojtur demokracinë, për të mbështetur sundimin e ligjit dhe përkushtimin e saj të palëkundur ndaj institucioneve euroatlantike”, ka thënë Osmani.

Postimi i plotë:

Delighted to meet @rasmussenglobal Chairman @AndersFoghR and to thank him for the invitation to join #CDS2024 in Copenhagen.

A good discussion on the critical importance of democracies standing together during these pivotal times. We also discussed Kosovo’s efforts to… pic.twitter.com/mtR7ULUuAM

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) May 14, 2024