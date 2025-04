Osmani me homologun indonezian: Mezi presim të rrisim bashkëpunimin tonë

Në një postim në platformën X, Osmani ka theksuar se e ka uruar atë për mandatin e tij të ri, dhe ka uruar gjithë më të mirat edhe për popullin e Indonezisë.

“Mezi presim të rrisim bashkëpunimin tonë në të ardhmen e afërt”, ka thënë Osmani.

At #ADF2025, I congratulated the new President of Indonesia, Prabowo Subianto, on his mandate and wished him and the wonderful people of Indonesia all the very best. Looking forward to enhancing our cooperation in the near future. 🇽🇰🇮🇩 pic.twitter.com/Vt2THE4bM2

