Osmani, me ftes të Macronit merr pjesë në Samitin e liderëve botërorë për sportin Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, me ftesë të homologut të saj francez, Emmanuel Macron, po merr pjesë në Samitin e liderëve botërorë për sportin dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Osmani tha se Kosova beson në fuqinë transformuese të sportit dhe do të jetë përherë në mbështetje të atyre që promovojnë vlerat të cilat i mishëron sporti.…