Osmani mbërrin në Sinj të Kroacisë me helikopter “Black Hawk” Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, po qëndron për një vizitë në Kroaci, me ftesë të homologut të saj, Zoran Milanoviq. Osmani do të marrë pjesë në organizimin tradicional “Sinjska Alka”, nën patronatin e presidentin kroat. “Sinjska Alka”, është manifestim i cili nderon sakrificën dhe trimërinë e ushtarëve kroatë në mbrojtje të atdheut. Lidhur me vizitën…