Osmani: Luftoj për kushtetutshmërinë e vendit, Asociacioni të jetë në përputhje me vendimin e Kushtetueses Presidentja Vjosa Osmani, ka thënë se kërkesë e saj është vetëm respektimi i Kushtetutës së Kosovës dhe të njëjtën ka thënë se e ka mbajtur edhe sa ka qenë deputete. Pas takimit me kryetarët e komunave, e para e shtetit, ka deklaruar se Asociacioni duhet të jetë në përputhje me vendimin e Gjykatës Kushtetuese të…