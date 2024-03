Osmani, Kurti e Konjufca bëjnë nesër homazhe në Prekaz

5, 6 dhe 7 marsi shënojnë përvjetorin e Epopesë së UÇK-së.

Në shënim të 26-vjetorit të Epopesë së UÇK-së, Presidentja, Vjosa Osmani; Kryeministri Albin Kurti dhe Kryeparlamentari Glauk Konjufca do të bëjnë homazhe në Kompleksin Memorial “Adem Jashari”, shkruan lajmi.net.

Ngjarja do të filloj në ora 10:00 në Prekaz.

Njoftimet e plota:

Agjenda e Kryeministrit të Republikës së Kosovës e datës 6.3.2024

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ne kuadër të aktiviteteve shtetërore në shënim të 26-vjetorit të Epopesë së UÇK-së, bën homazhe në Kompleksin Memorial “Adem Jashari”.

VENDI: Prekaz

KOHA: 10:00

Agjenda mediale e Presidentes Osmani për nesër (6 mars 2024)

Në orën 10:00, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani së bashku me kryetarin e Kuvendit, Glauk Konjufca dhe me kryeministrin, Albin Kurti bëjnë homazhe në Kompleksin Memorial “Adem Jashari”, në Prekaz, me rastin e 26 vjetorit të Epopesë së UÇK-së. /Lajmi.net/