Osmani: Kosova vazhdon të mbetet e përkushtuar për ta vazhduar bashkëpunimin me partnerët tanë më të çmuar, që janë ShBA-të Presidentja Vjosa Osmani foli për rezultatet e bashkëpunimit me SHBA-në në një konferencë për media pas takimit me Ndihmës Sekretarin amerikan për Çështjet Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit, Todd Robinson. Osmani tha se në disa nga sukseset më të rëndësishme në Kosovë ka dorë Byroja që e udhëheq zyrtari i lartë amerikan që…