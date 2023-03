​Osmani: Kosova shkon në Ohër me shpresë për rezultate pozitive Presidentja Vjosa Osmani, ka thënë se Kosova shkon në Ohër me shpresë për rezultate pozitive. Ajo në konferencë për media, pas takimit me emisarin e ShBA-së, Gabriel Escobar, tha se duhet të arrihet një marrëveshje e drejtë dhe gjithëpërfshirëse me Serbinë, ku trajtohen si dy shtete të barabarta. Megjithatë, ajo tha se Serbia nuk duhet…