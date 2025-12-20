Osmani: Kosova ecën përpara duke fituar miq

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani theksoi sot se përveç aktit të njohjes, të premten në Nassau, kryeqytetin e Komonuelthit të Bahamas, së bashku me kryeministrin Philip Davis, nënshkruan edhe Marrëveshjen për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Presidentja në një postim në rrjetin social Facebook shkruan se Kosova ecën përpara duke fituar miq. “Ky akt forcon subjektivitetin…

Lajme

20/12/2025 12:35

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani theksoi sot se përveç aktit të njohjes, të premten në Nassau, kryeqytetin e Komonuelthit të Bahamas, së bashku me kryeministrin Philip Davis, nënshkruan edhe Marrëveshjen për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike.

Presidentja në një postim në rrjetin social Facebook shkruan se Kosova ecën përpara duke fituar miq.

“Ky akt forcon subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës dhe zgjeron rrethin e shteteve tona mike që besojnë në vlerat e lirisë, sovranitetit dhe bashkëpunimit. Kosova mbetet e përkushtuar ndaj partneriteteve të sinqerta, në shërbim të paqes dhe stabilitetit ndërkombëtar”, shkruan ajo.

 

Artikuj të ngjashëm

December 20, 2025

I dërguari rus niset drejt SHBA-së për bisedime për luftën në Ukrainë

December 20, 2025

Ish-kryeministri pakistanez dhe gruaja e tij dënohen me nga 17 vjet burg

Lajme të fundit

Kosovës i rritet vlera në “Transfermarkt”, e kalon...

I dërguari rus niset drejt SHBA-së për bisedime për luftën në Ukrainë

Ish-kryeministri pakistanez dhe gruaja e tij dënohen me nga 17 vjet burg

Enver Hoxhaj garanton se PDK me Bedri Hamzën...