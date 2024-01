Osmani: Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë vizion të përbashkët për një Ballkan Perëndimor stabil dhe të integruar në BE Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka pritur në takim sot homologun e saj maqedonas, Stevo Pendarovski. Në takim Osmani rikonfirmoi përkushtimin për vazhdimin e marrëdhënieve të shkëlqyeshme me Maqedoninë e Veriut. Sipas Osmanit Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë vizion të përbashkët për një Ballkan Perëndimor stabil dhe të integruar në BE. ‘’Shqiptarët në Maqedonisë…