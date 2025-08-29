Osmani kërkon zgjidhje urgjente për Kuvendin dhe Qeverinë- por kur pyetet për çështjet tjera thotë se s’është vendi të flitet
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, bëri thirrje që Kuvendi të konstituohet dhe qeveria të zgjidhet sa më shpejt, duke theksuar se çdo vonesë është në dëm të vendit dhe të qytetarëve.
“Që Kuvendi të konstituohet urgjentisht, që qeveria të zgjidhet po ashtu urgjentisht, çdo ditë e humbur është ditë e humbur për Kosovën, për popullin e saj, për perspektivën tonë euroatlantike, kështu që shpresoj që të gjendet një zgjidhje në përputhje me Kushtetutën”, tha presidentja Osmani.
Këto deklarata ajo i bëri pas homazheve te Monumenti i Personave të Zhdukur, në shënim të Ditës Ndërkombëtare të të Zhdukurve me Dhunë.
E në momentin kur gazetarët tentuan t’i bëjnë pyetje rreth zhvillimeve të fundit në vend – Osmani tha se aty janë sot në një rast të veçantë dhe se s’është vendi e koha të flitet për tema të tjera./Lajmi.net/