Osmani kërkon vëmendje të shtuar nga SHBA: Rusia po do ta destabilizojë Kosovën

Si pikë të parë, Osmani ka folur për situatën me pandeminë gjatë këtij viti në Kosovë, shkruan lajmi.net.

“Pas zgjedhjeve nacionale të 14 shkurtit, përfaqësuesit tuaj duke respektuar vullnetin tuaj të qartë, më dhanë besimin që të udhëheq me institucionin më të lartë në vend. Gjej rastin që edhe njëherë t’iu falënderoj për këtë besim. Pandemia ka ndryshuar jetërat tona duke ndryshuar edhe mënyrën tonë të jetesës. Dua që se bashku me ju t’i kujtojmë bashkëqytetarët tanë që humbën jetën nga ky virus. Ne na duhet përkushtim global për ta luftuar pandeminë dhe për ta ruajtur ambientin. Si presidente kam bashkëpunuar me institucionet që qytetarët të kenë qasje në vaksina. Sot Kosova radhitet në vendet më të suksesshme në luftimin e pandemisë”, tha ajo.

Duke falënderuar aleatët, me theks të veçantë SHBA-të, për ndihmën me vaksina, Osmani ka kërkuar që kosovarët të vaksinohen edhe me dozën e tretë kundër COVID-19.

“Gjatë kësaj periudhe kam inicuar praktikën e koordinimit të rregullt institucional. Për këtë falënderoj kryeministrin, kryetarin e Kuvendit dhe ministren e Jashtme. Kosova është me fat që ka miq anë e kënd botës. Ne jemi të lumtur që mund të themi se Kosova është projekti më i rëndësishëm amerikan”, ka thënë tutje Osmani.

Osmani ka thënë se takimet që ajo ka pasur me liderë rajonalë, janë tregues se Kosova është kundërshtar i ndikimit rus dhe veprimeve destabilizuese të Serbisë.

“Kosova është një shtet që Meriton mbështetjen e pakursyer të aleatëve tanë. Prandaj pata nderin që të përfaqësoj Kosovën në Samitin për Demokraci. Jemi të bindur që vetëm me integrimin e plotë në BE dhe NATO, projekti i Evropës së Bashkuar do të jetë më i plotë. Për të avancuar bashkëpunimin rajonal, kam takuar edhe liderë të rajonit. Kosova është partner i besueshëm i partnerëve të rajonit, dhe kundërshtar i ndikimit rus dhe veprimeve destabilizuese të Serbisë”, ka thënë ai.

Osmani madje pati kritika edhe ndaj moratoriumit 1-vjeçar për anëtarësim në Organizata Ndërkombëtare, pikë kjo e arritur si pajtim në Marrëveshjen e Uashingtonit.

“Duke pranuar moratoriumin, u dëmtuan edhe interesat strategjike, por edhe ishin fikur dritat e politikës tonë të jashtme. Kosovës i duhen diplomatë profesionist. Hapat e ndërmarrë po sigurojnë kredibilitet. Për herë të parë kemi bërë të mundur që nga të gjithë shefat e misioneve, 3/4 të jenë diplomatë të karrierës”, tha Osmani.

Sipas presidentes, Rusia ka për qëllim ta destabilizojë Kosovën.

“Rajoni ynë ka nevojë për intensifikim të vëmendjes amerikane”, tha ai.

“Të akuzohet Kosova si palë refuzuese, është njëanshmëri. Kjo po ndodhë në një kohë kur Serbia tregon tendencat e saja për cënimin e integritetit territorial”, ka thënë ajo.

Sipas Osmanit, përkrahja e autokratëve, është kërcënimi më serioz ndaj demokracisë.

“Dialogu mund të përmbyllet vetëm me njohje reciproke që respekton integritetin dhe sovranitetin territorial të Kosovës. Serbia duhet të heq dorë nga tendenca destabilizuese në Serbi”, tha tutje presidentja. /Lajmi.net/