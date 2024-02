Osmani: Kemi një mirëkuptim me SHBA-në që Kushtetuta të respektohet në tërësi

Presidentja Vjosa Osmani dhe ambasadori i SHBA-së në Kosovë, Jeffrey Hovenier kanë marrë pjesë në shënimin e Ditës së Presidentit Amerikan, në sheshin “Bill Clinton” në Prishtinë.

Osmani, në një prononcim për media ka thënë se janë duke vazhduar diskutimet se cili do të jetë plan i tranzicionit të zbatimit të rregullores së re të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), sipas së cilës do të i merr parasysh shqetësimet e të gjithëve.

Ajo ka thënë se ndërkombëtaret nuk janë duke kërkuar që të mos respektohet Kushtetuta, por që është duke kërkuar një plan tranzicioni për zbatimin e rregullores së BQK.

Presidentja ka theksuar se si presidente e vendit vazhdimisht ka inkurajuar institucionet që bashkëpunimin ta kenë në maksimum me aleatët.

“Çështja nuk është çështja e dinarit, SHBA dhe aleatët tjerë nuk po kërkojnë ta mbajmë dinarin të jemi të qartë dhe nuk do duhej të krijohet një përshtypje që ndokush po kërkon prej nesh që të mos ta respektojmë Kushtetutën sepse nuk është e vërtete. Pra kemi një mirëkuptim të plotë dhe në fakt qëllim të përbashkët me aleat tanë ne veçanti me SHBA që Kushtetuta jonë të respektohet në plotësi. E tëra që është duke u diskutuar është një plan tranzicioni për zbatimin e rregullores së BQK, pra që nuk ka të bëjë me punën e BQK-së rregullorja mbetet ajo që është askush nuk po kërkon që rregullorja të ndryshoj e cila bie nën domenin e BQK-së, po institucionet që e zbatojnë atë. Institucionet ligjzbatuese sikurse edhe për çdo vendim tjetër ndërtojnë planë të zbatimit, edhe në këtë rast ende janë duke vazhduar diskutimet se cili do të jetë plan i tranzcionit të zbatimit i cili do të i merr parasysh shqetësimet e të gjithëve”.

“Sikurse çdo herë tjetër bashkëpunimi me aleatët tanë, asnjëherë nuk e qon Kosovën në rrugën të gabuar kështu që si Presidente e vendit vazhdimisht i inkurajoj institucionet që bashkëpunimin ta kenë në maksimum, sepse sa herë veprojmë të bashkuar jemi shumë më të fort, dhe të njëjtën gjë e kërkoj edhe tani, dhe jam e bindur qe jemi në rrugë të drejtë, ky plan tranzicionit të arrihet me pajtimin e të gjithëve, dhe të jemi efektiv në tërësi por bashkë me aleatët tanë në zbatimin e Kushtetutës tinë në çdo cep të vendit”, ka thënë ajo. /EO