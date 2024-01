Osmani jep lajmin e mirë: Kosovarët pa viza edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe

Kështu ka njoftuar presidentja Vjosa Osmani gjatë ditës së sotme.

Sipas Osmanit, marrëveshja për heqjen e vizave mes Kosovës dhe Emirateve të Bashkuara ishte arritur gjatë takimit të muajit të kaluar me presidentin Mohammed bin Zayed Al Nahyan dhe tashmë është nënshkruar.

“Falënderoj presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe për pranimin e propozimit tim për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Marrëveshja e arritur gjatë takimit tonë muajin e kaluar tashmë është nënshkruar, duke hapur rrugën për më shumë mundësi bashkëpunimi midis vendeve dhe qytetarëve tanë”, ka shkruar Osmani në “X”, njohur më parë si Twitter.

I thank UAE President, H.H.@MohamedBinZayed for accepting my proposal to abolish visa requirements for 🇽🇰 citizens.

The agreement reached during our mtng last month has now been signed, paving the way for more cooperation opportunities between our countries & citizens. 🇽🇰 🇦🇪 pic.twitter.com/8cV5caHx0a

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) January 11, 2024