Osmani iu shërben ushqim ushtarëve amerikanë në Ditën e Falënderimeve
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka uruar Ditën e Falënderimeve.
Ajo ka qëndruar në kampin Bondsteel pranë ushtarëve amerikanë, për të shënuar këtë ditë, shkruan lajmi.net.
“Ushtarët amerikanë kanë qenë gjithmonë pranë Kosovës, në ditët më të vështira dhe në ditët më të mira për popullin tonë. Sot, në Festën e Falënderimeve, pata nderin t’u bashkohem sërish në kampin Bondsteel për t’ua shprehur mirënjohjen tonë për kontributin e tyre për paqe dhe siguri në Kosovë dhe përtej”, ka shkruar Osmani në Facebook. /Lajmi.net/
