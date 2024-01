Osmani i uron suksese ushtarëve të FSK-së që do të trajnojnë ushtarët ukrainas

Osmani ka shkruar se ata do të luajnë një rol kyç si instruktorë, duke ndihmuar në stërvitjen e ushtrisë ukrainase.

“Krahas aleatëve tanë, ne mbetemi të përkushtuar ndaj paqes dhe sigurisë”, ka shkruar Osmani në platformën “X”..

I wish our @KSF_Kosova soldiers success as they embark on Operation INTERFLEX in the UK, alongside other NATO partners.

They will play a pivotal role as instructors, aiding in the training of the Ukrainian Army.

Alongside our allies, we remain committed to peace and security. pic.twitter.com/I1mCgV2ANU

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) January 19, 2024