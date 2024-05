Osmani i uron shërim të shpejtë kryeministrit sllovak, e quan “sulm të turpshëm”

Përmes një postimi në “X”, ajo e ka dënuar këtë atentat ndaj tij duke e quajtur “sulm të turpshëm”.

“Duke i uruar kryeministrit sllovak Robert Fico një shërim të shpejtë pas sulmit të ndyrë të sotëm. Ne i dënojmë fuqishëm këto akte dhune që kërcënojnë vlerat evropiane”, ka shkruar Osmani.

Kryeministri sllovak, Robert Fico është plagosur me katër plumba dhe është në rrezik për jetën.

Postimi i plotë:

Wishing Slovak Prime Minister Robert Fico a speedy recovery following today’s vile attack.

We strongly condemn these acts of violence that threaten European values.

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) May 15, 2024