Osmani i uron Presidentit Radev Ditën Kombëtare të Bullgarisë

“Urime të përzemërta për Presidentin Radev dhe popullin e Bullgarisë derisa ju festoni Ditën tuaj Kombëtare” ka thënë Osmani përmes një postimi, shkruan lajmi.net.

Osmani tha se ndihet e kënaqur duke parë se marrëdhëniet mes dy vendeve janë duke u forcuar.

“Si një partner i rëndësishëm i Kosovës, jam i kënaqur që shoh bashkëpunimin dypalësh dhe mes njerëzve ndërmjet Kosovës dhe Bullgarisë duke u forcuar”, shtoi më tutje ajo. /Lajmi.net/

Heartfelt wishes to @PresidentOfBg Radev and the people of Bulgaria as you celebrate your National Day.

As an important partner of Kosovo, I am pleased to see the bilateral and people-to-people cooperation between Kosovo and Bulgaria grow stronger. 🇽🇰🇧🇬 pic.twitter.com/SVTJijQTO7

