Osmani i takon disa ambasadorë të BE-së, flet me ta për liberalizimin e vizave Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani ka vazhduar takimet me ambasadorë të vendeve të ndryshme të BE-së, të akredituar në Kosovë lidhur me liberalizimin e vizave dhe anëtarësimin në Këshillin e Evropës. Sot, ajo takoi ambasadorët e Kroacisë, Bullgarisë, Çekisë dhe Hungarisë. Në takim me ambasadorët, Presidentja Osmani falënderoi Kroacinë, Bullgarinë, Çekinë dhe Hungarinë…